Двое погибли и четверо пострадали на Камчатке в ДТП со скорой

Скорая, Infiniti и Toyota столкнулись на Камчатке, два человека погибли

В Петропавловске-Камчатском два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Камчатского края.

Водитель Infiniti FX5 пытался избежать столкновения, выехал на разделительную полосу на улице Академика Королева и врезался в машину скорой. Ее отбросило на встречную полосу — прямо на Toyota Ractis.

В результате аварии водитель Toyota и пациент, находившийся в машине медиков, погибли на месте. Водитель скорой, два фельдшера и сопровождавший пациента человек получили травмы. Пострадавших госпитализировали, медики оценили их состояние как тяжелое.

В Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием четырех машин. В результате аварии пострадали два человека — инспектор ДПС, получивший ушиб головы, и пассажирка одного из автомобилей, которую доставили в больницу.