Россиянка внезапно умерла во время ненужной операции

В Чите 50-летняя женщина умерла во время операции, которая ей была не нужна

Жительница Читы скончалась после операции, которая ей не требовалась. Об этом сообщил сайт kp.ru .

В ходе ультразвукового обследования у женщины выявили кисту яичника размером около трех сантиметров. Гинеколог посоветовал пациентке провести операцию, но, как стало известно позже, киста оказалась доброкачественной.

Женщина согласилась на хирургическое вмешательство. Операцию провели еще 30 ноября 2022 года. Во время введения наркоза пациентке стало хуже. В критическом состоянии ее отвезли в областную больницу, спасти женщину не удалось, и 1 декабря она умерла.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Экспертиза установила, что женщине не требовалось хирургическое вмешательство — было достаточно лишь провести консервативное лечение под наблюдением специалиста.

Первоначально врача-гинеколога оправдали в суде, однако после апелляции в 2024 году ему вынесли обвинительное решение в виде временного запрета на практику и ограничения свободы.

Ранее жительница Санкт-Петербурга умерла на операционном столе после липосакции.