Россиянка в США проникла без билета на борт самолета и попала на видео

Daily Mail рассказал о россиянке Дали, проникшей без билета в самолет в США

Россиянка Светлана Дали, живущая в США, проникла без билета на борт самолета Нью-Йорк — Париж. Видео происшествия, случившегося еще в ноябре прошлого года, опубликовала газета Daily Mail .

На кадрах видно, что женщина пристроилась в середину очереди на посадку в самолет. В зону посадки она проникла через коридор для экипажей. Как она пряталась в самолете — неизвестно; по одним данным, заняла пустое кресло, по другим — укрывалась в туалете.

Однако Дали все равно вычислили. Как сообщил очевидец, женщина не меньше 10 минут притворялась, что ищет посадочный талон. По прилете в Париж ее взяли под стражу и выслали обратно в США.

Ранее австриец афганского происхождения слетал из Вены в Китай, не купив билет на самолет. Однако в аэропорту Шэньчжэня его уже ждали полицейские, которые сразу отправили незадачливого путешественника назад в Австрию.