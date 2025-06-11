Россиянка утонула на пляже в Таиланде
Источник 360.ru: на Пхукете спасли утонувшую россиянку
Туристка из России утонула, когда купалась в море на Пхукете. Девушку вытащили на берег и попытались реанимировать. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru.
Также спасатели вытащили на берег еще одного купальщика — молодого человека без сознания. На суше он пришел в себя.
«Парня откачали сразу, девушку увезли на скорой», — рассказала очевидица.
Она подчеркнула, что в этот сезон в Таиланде купаться опасно, но некоторые туристы все равно заходят в воду.
По данным Telegram-канала Shot, россиянка захлебнулась, потому что попала в отбойное течение, которое уносит с пляжа в открытое море. Когда девушку вытащили на сушу, она не дышала. Сейчас за ее жизнь борются врачи.
За последние несколько дней на пляжах Пхукета произошло несколько аналогичных случаев: на берег из-за сильного течения не смогли выплыть путешественница из Албании и еще один мужчина.
Ранее в больницу в Таиланде попала туристка из России, которая пыталась спасти тонущего сына. Ребенка и мать вытащили из воды туристы из Китая и местные жители.