Россиянка утонула на пляже в Таиланде

Туристка из России утонула, когда купалась в море на Пхукете. Девушку вытащили на берег и попытались реанимировать. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

Также спасатели вытащили на берег еще одного купальщика — молодого человека без сознания. На суше он пришел в себя.

«Парня откачали сразу, девушку увезли на скорой», — рассказала очевидица.

Она подчеркнула, что в этот сезон в Таиланде купаться опасно, но некоторые туристы все равно заходят в воду.

По данным Telegram-канала Shot, россиянка захлебнулась, потому что попала в отбойное течение, которое уносит с пляжа в открытое море. Когда девушку вытащили на сушу, она не дышала. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

За последние несколько дней на пляжах Пхукета произошло несколько аналогичных случаев: на берег из-за сильного течения не смогли выплыть путешественница из Албании и еще один мужчина.

Ранее в больницу в Таиланде попала туристка из России, которая пыталась спасти тонущего сына. Ребенка и мать вытащили из воды туристы из Китая и местные жители.