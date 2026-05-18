Россиянка утонула на Пхукете

В Таиланде на острове Пхукет утонула гражданка России. Об этом сообщило издание Phuket News со ссылкой на местные правоохранительные органы.

ЧП произошло на популярном пляже Най Янг. Тонущую 43-летнюю женщину достал из воды местный житель до прибытия спасателей.

«Спасатели оказали пострадавшей экстренную медицинскую помощь на пляже, после чего доставили ее в больницу Таланга. Позже медики больницы констатировали смерть женщины», — говорится в публикации.

Тело россиянки направили в государственную клинику Vachira Phuket для дальнейших процедур. Причины случившегося на пляже устанавливаются.

Ранее стало известно, что российский турист погиб на Филиппинах, его унесло течением в открытый океан. Пытавшийся помочь ему спасатель тоже утонул.