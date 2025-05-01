Попавшая в еду мертвая змея привела к массовому отравлению школьников в Индии

Попавшая в продукты для бесплатных обедов мертвая змея привела к массовому отравлению школьников в индийском штате Бихар. Национальная комиссия по правам человека объявила, что общее число пострадавших превысило 100. Как сообщило издание Barrons , ведомство призвало местные власти и полицию провести расследование.

В комиссии подчеркнули, что получили огромное число жалоб обеспокоенных родителей, которые заявили, что повар подал детям обед, после того как достал из кастрюли мертвую змею.

«Новости о том, что дети заболели из-за того, что съели обед, привели к тому, что протестующие жители деревни перекрыли дорогу», — подчеркнули в ведомстве.

В начале марта более 30 студентов специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета в Екатеринбурге попали в больницу с кишечной инфекцией.

По данным областного Минздрава, симптомы острого гастроэнтерита врачи обнаружили у подростков в возрасте от 16 до 30 лет и одного взрослого. Все пострадавшие жили в общежитии на улице Данилы Зверева.