Мотоциклист на полной скорости сбил семейную пару из России в Таиланде

Мотоциклист сбил пару туристов из России в тайском курортном городе Паттайя. Мужчина погиб, а его жена получила переломы, сообщило местное издание Khaosod .

Смертельное ДТП произошло в районе полуночи 29 января. Россияне, держась за руки, переходили дорогу. Перед ними остановился тайский водитель, который пропускал их.

В этот момент в пару на полной скорости врезался мотоциклист, ехавший за автомобилем. От удара мужчину и женщину отбросило в разные стороны.

Прибывшие на место аварии сотрудники скорой помощи госпитализировали 26-летнего водителя мотоцикла, а также пострадавшую 44-летнюю российскую туристку Жанну. Ее мужа, 59-летнего Николая, обнаружили без сознания и пытались сделать ему искусственное дыхание, но спасти мужчину не удалось.

«Полиция <…> изучает записи камер видеонаблюдения и ждет улучшения состояния мотоциклиста, после чего приступит к расследованию», — сообщил источник Khaosod.

Ранее двое россиян получили тяжелые травмы в ДТП с автобусом на Шри-Ланке.