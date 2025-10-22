В Бразилии футболист погиб, столкнувшись на мотоцикле с коровой

Бразильский футболист Антони Илано погиб в штате Пиауи, врезавшись на мотоцикле в идущую по дороге корову. Об этом сообщила газета The Sun .

Спортсмен возвращался с вечеринки в честь дня рождения отца. По неизвестной причине он не заметил животных и не успел среагировать. От удара Илано отбросило на асфальт, он погиб на месте. Спортсмену было 20 лет.

Судя по данным специализированного сайта Transfermarkt, футболист играл в нападении одной из команд в чемпионате штата Сан-Паулу.

Ранее в Москве в дорожной аварии разбились насмерть регбисты Захар Морозов, выступавший за молодежную команду «Динамо», и Виталий Чазов, представлявший ЦСКА. Им было 20 и 21 год соответственно.