В Бразилии футболист погиб, столкнувшись на мотоцикле с коровой

Matthias Graben
Фото: Matthias Graben/www.globallookpress.com

Бразильский футболист Антони Илано погиб в штате Пиауи, врезавшись на мотоцикле в идущую по дороге корову. Об этом сообщила газета The Sun.

Спортсмен возвращался с вечеринки в честь дня рождения отца. По неизвестной причине он не заметил животных и не успел среагировать. От удара Илано отбросило на асфальт, он погиб на месте. Спортсмену было 20 лет.

Судя по данным специализированного сайта Transfermarkt, футболист играл в нападении одной из команд в чемпионате штата Сан-Паулу.

Ранее в Москве в дорожной аварии разбились насмерть регбисты Захар Морозов, выступавший за молодежную команду «Динамо», и Виталий Чазов, представлявший ЦСКА. Им было 20 и 21 год соответственно.

