Россиянка родила мертвого ребенка в салоне рейсового автобуса

В Карелии женщина сбежала из стационара и родила мертвого ребенка в автобусе

Жительница Карелии родила мертвого ребенка в рейсовом автобусе на трассе Медвежьегорск — Петрозаводск. Об этом сообщила пресс-служба республиканского перинатального центра.

«Ребенок родился уже внутриутробно мертвым, что подтверждено патологоанатомическим исследованием», — сообщили врачи.

Медики отметили, что роженица наблюдалась в отделении патологии беременности перинатального центра, но 29 октября самовольно покинула стационар. Она также не обратилась в женскую консультацию по месту прикрепления, на звонки не отвечала.

Центр передал информацию в следственные органы. Правоохранители в ходе процессуальной проверки установили, что у женщины «произошли преждевременные роды, после рождения ребенок не подавал признаки жизни». Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, опрашивают очевидцев, а также запросили медицинские документы роженицы, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Ранее Минздрав РФ сообщил, что количество отказов от новорожденных в роддомах России снизилось на 80% за последние 12 лет.