Россиянки стали реже бросать детей в роддомах

В России количество отказов от новорожденных в родильных домах снизилось на 80% за последние 12 лет. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минздрав РФ.

Такая тенденция характерна для 18 российских регионов, причем в ряде областей в 2024 году зафиксировали всего один или два случая отказов от детей. В министерстве связали подобный успех с реализацией программы профилактики.

«Доля новорожденных, от которых отказались родители, от общего числа родившихся в 2023 году составила 0,09% (0,11% — в 2021 году, 0,10% — в 2022 году)», — сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Известия» запросили статистику у всех российских субъектов, получив ответы из 21 региона. Выяснилось, что в 2014 году больше всего отказов зарегистрировали в Челябинской области — 174, но уже в 2023 году их количество снизилось практически на 80% — матери бросили 35 детей. Кроме того, такая непростая ситуация сложилась 10 лет назад в Нижегородской и Иркутской областях.

Среди лидеров по снижению числа отказов за период с 2014 по 2023 год отметились Республика Коми (94%), Архангельская область (89%) и ХМАО (83%).

Ранее глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что государство должно материально поддерживать семьи с детьми, чтобы повысить рождаемость в стране.