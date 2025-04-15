Россиянка пыталась вывезти в Китай бивень моржа, спрятав его в белье

Таможенники в Забайкальском крае пресекли попытку незаконно вывезти в Китай бивень моржа. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС.

В пункте пропуска внимание таможенников привлекла 50-летняя женщина, которая заметно нервничала. При досмотре выяснилось, что она везет четыре куска бивня, спрятав их под чулки и в одежду. Задержанная заявила, что не знала о необходимости декларировать груз.

Против нее возбудили два административных дела, женщину ждет штраф. Бивни у нее конфискуют.

Ранее таможенники в Омской области нашли у туриста, прилетевшего с Пхукета, крокодилью голову. Мужчина заявил, что привез ее в личную коллекцию и не знал, что на нее нужны разрешительные документы. Правонарушителю также грозит штраф с конфискацией товара.