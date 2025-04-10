Российский турист вернулся из Таиланда с головой крокодила
ФТС: омские таможенники нашли голову крокодила у прилетевшего с Пхукета туриста
Российский турист вернулся из отпуска на Пхукете с высушенной головой крокодила в ручной клади и попался таможенникам в аэропорту Омска. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.
Таможенники с помощью рентгена обнаружили дериват во время проверки багажа прибывших пассажиров. Мужчина признался, что привез голову рептилии для собственной коллекции и не знал о необходимости предоставления разрешительных документов и декларирования.
Останки крокодила отправили на экспертизу, подтвердившую ее подлинность. Объект попадал под действие Конвенции о торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
В отношении туриста завели дела об административных правонарушениях по двум статьям: о недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений. Правонарушителю грозит конфискация товара и штраф.
Ранее турист пытался ввезти в Россию 70 килограммов французского паштета.