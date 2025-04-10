Российский турист вернулся из Таиланда с головой крокодила

Российский турист вернулся из отпуска на Пхукете с высушенной головой крокодила в ручной клади и попался таможенникам в аэропорту Омска. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Таможенники с помощью рентгена обнаружили дериват во время проверки багажа прибывших пассажиров. Мужчина признался, что привез голову рептилии для собственной коллекции и не знал о необходимости предоставления разрешительных документов и декларирования.

Останки крокодила отправили на экспертизу, подтвердившую ее подлинность. Объект попадал под действие Конвенции о торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

В отношении туриста завели дела об административных правонарушениях по двум статьям: о недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений. Правонарушителю грозит конфискация товара и штраф.

Ранее турист пытался ввезти в Россию 70 килограммов французского паштета.