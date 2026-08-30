Россиянка пыталась вывезти в чемодане 32 игуаны из Эквадора в Исландию

Полиция Эквадора задержала россиянку за контрабанду 32 игуан в чемодане

В столице Эквадора задержали россиянку, пытавшуюся вывезти в Исландию 32 особи галапагосских морских игуан. Она спрятала ослабленных ящериц в чемодане. Полиция сообщила об этом в соцсети X .

Иностранку задержали в аэропорту Кито перед вылетом в Исландию. При досмотре в ее чемодане обнаружили восемь пластиковых контейнеров с ящерицами. Женщина пыталась незаконно вывезти 32 галапагосских морских игуаны, которые относятся к уязвимым эндемичным видам.

Полиция задержала россиянку по обвинению в незаконной торговле дикими животными. Ей грозит три года тюрьмы.

Животных поместили в центр сохранения видов. Министерство окружающей среды Эквадора сообщило, что они обезвожены и ослаблены.

Ранее контрабандисты пытались переправить из России в Литву белорусские сигареты. Груз планировали привязать к метеошарам.