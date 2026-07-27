Калининградские таможенники перехватили 6,5 тысячи пачек сигарет на метеошарах

Сотрудники Калининградской таможни пресекли контрабанду 6,5 тысячи пачек сигарет на метеошарах. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

«Партию табачных изделий белорусского производства без акцизных марок злоумышленники пытались переправить в Литву на метеошарах», — заявили в ведомстве.

Ночью мужчины приехали в лес у границы, изучили прогноз погоды и рассчитали направление ветра и атмосферное давление, чтобы груз долетел до нужного места. Сигареты упаковали в картонные коробки с GPS-датчиками, которые должны были отслеживать точку приземления.

Однако планам помешали таможенники: они обнаружили контрабандистов, а также готовые к запуску шары и микроавтобус с баллонами газа для их заправки.

В коробках нашли 3,5 тысячи пачек сигарет, еще три тысячи лежали в сарае у одного из задержанных. Общая стоимость товара почти достигла одного миллиона рублей.