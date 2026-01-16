Россиянка пыталась ввезти больше 100 тысяч долларов из Грузии

ФТС: во Внуково пассажирка из Грузии пыталась провезти 105 тысяч долларов

Таможенники в московском аэропорту Внуково пресекли контрабанду 105 тысяч долларов, обнаруженных у прибывшей из Грузии пассажирки. Об этом сообщила на официальном сайте Федеральная таможенная служба.

В ведомстве отметили, что женщину остановили в зеленом коридоре. Она призналась, что привезла 105 тысяч долларов, но не подавала декларацию из-за незнания таможенных правил.

Следователи завели уголовное дело по статье о контрабанде в особо крупном размере, нарушительнице грозит штраф или ограничение свободы до четырех лет.

В ФТС напомнили, что при ввозе наличности объемом более 10 тысяч долларов, их нужно письменно задекларировать. Тогда ввоз не предусматривает взыскание налогов или пошлин с указанной суммы.

В декабре таможенники в аэропорту Шереметьево нашли 12 редких православных икон в багаже иностранца.