Россиянка пыталась проникнуть в резиденцию Путина в Ново-Огарево

RTVI: пока Путин на ПМЭФ, в его резиденцию пыталась попасть неизвестная женщина

Неизвестная молодая женщина пыталась проникнуть в резиденцию президента РФ Владимира Путина, расположенную в Ново-Огарево. Об этом сообщил Telegram-канал RTVI.

«Рано утром 5 июня рядом с резиденцией президента России Владимира Путина в Ново-Огарево наряд полиции встретил 36-летнюю женщину, которая хотела встретиться с главой государства», — уточнил канал.

Никаких запрещенных предметов при ней не обнаружили. Также не сообщается, по какому поводу женщина хотела встретиться с главой государства, какие цели преследовала.

Во время попытки проникновения в дом Путин находился в Санкт-Петербурге. Там он участвует в Петербургском международном экономическом форуме.

Пока никакой официальный источник информацию о попытке проникновения в президентскую резиденцию не подтвердил.

Ранее в Кремле сообщили о встрече Путина с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, во время которой лидеры обсудили, в частности, восстановление товарооборота двух стран и Дейтонские соглашения.