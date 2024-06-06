Путин встретился с президентом Республики Сербской

Путин провел встречу с президентом Республики Сербской Додиком

Президент России Владимир Путин проводит встречу с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во время приветственного слова Путин заявил о восстановительном росте товарооборота между странами.

«В 2024 году виден восстановительный рост товарооборота России и Республики Сербской», — сказал он.

Также в разговоре о Дейтонских соглашениях президент напомнил, что позиция России по этому вопросу остается неизменной, а основанием стали зафиксированные в договоренностях полномочия.

В четверг, 6 июня, Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф. Они обсудили вопросы дальнейшей стратегии банка в части финансирования проектов в России.

«ПСК Фарма» построит на территории ОЭЗ «Дубна» завод лекарств

Фейк: больницу для больных муковисцидозом отдадут под госпиталь бойцов СВО

Росатом инвестирует в строительство производства редкоземельных металлов в Соликамске 7,4 млрд рублей

«Мы смотрим вперед». Бутман — о культуре отмены, изоляции и возможностях России

Они и мы. О чем Путин говорил с иностранными журналистами на ПМЭФ

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте