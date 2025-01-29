Россиянка привезла в Москву радиоактивный вулканический песок из Индии

В Домодедове у туристки из Индии изъяли радиоактивный вулканический песок

Сотрудники аэропорта Домодедово обнаружили в багаже у прилетевшей из Индии туристки вулканический песок с радиоактивным монацитом. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Во время процедуры досмотра на чемодан россиянки среагировала система радиационного контроля «Янтарь». В багаже у женщины оказалась пластиковая бутылка с песком. По ее словам, она собрала мелкую крошку застывшей вулканической лавы на пляже в Керале.

«С помощью радиометра-спектрометра в составе песка был найден минерал монацит, содержащий радиоактивный элемент торий-232, который может быть опасен для здоровья. Доза излучения превысила норму [в 15 раз]», — рассказали в ФТС.

До принятия решения об уничтожении песок поместили в изолированный сейф.

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