Драгоценности на 22,5 млн рублей нашли у пассажиров из Китая в Шереметьеве

Ювелирные изделия известных брендов общей стоимостью 22,5 миллиона рублей обнаружили у пассажиров, прибывших из Китая в Москву. Об этом сообщила главный инспектор Шереметьевской таможни Екатерина Пушенкова.

Товары пытались провезти двое иностранцев — 48-летний мужчина и его 29-летняя спутница. Их остановил инспектор на входе в зеленый коридор для пассажиров VIP-зала.

Таможенники осмотрели чемоданы мужчины и нашли ожерелье, два кольца и серьги Mikimoto, а у женщины — серьги и подвеску Cartier, браслет и кольцо T&CO. Пара заявила, что это их личные вещи, а правил по ввозу они не знали.

Неуплата таможенных платежей составила больше 6,9 миллионов рублей. Против пассажиров могут завести уголовные дела за контрабанду стратегически важных товаров и уклонение от уплаты таможенных платежей.

Ранее таможенники Домодедова нашли в багаже иностранца 50 килограммов человеческих волос. По словам пассажира из Дубая, заготовки предназначены для изготовления париков и шиньонов.