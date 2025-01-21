Фельдшер из Лобни экстренно принял роды на дому

Фельдшер Лобненской станции скорой помощи Александр Шеховцев экстренно принял роды на дому. Он приехал на вызов и обнаружил, что у пациентки отошли воды.

У 31-летней беременной женщины начались схватки, а к моменту прибытия скорой помощи — преждевременные роды. Фельдшер Александр провел процедуру и приложил ребенка к груди матери. Для медицинской эвакуации младенца вызвали дополнительную бригаду, а мать повезли в стационар сотрудники скорой.

Руководитель Лобненской подстанции скорой помощи Татьяна Волознева отметила, что бригадам нередко приходится принимать роды на дому. Например, за одну неделю в ноябре было две таких женщины: одна родила на 31-й неделе, а вторая — на 32-й. Бригада Александра Шеховцева оба раза благополучно доставила матерей и новорожденных в медицинское учреждение.