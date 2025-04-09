Россиянка пожаловалась в полицию на изнасилование морковью

В Нижнем Новгороде женщина обвинила сожителя в изнасиловании морковью

Жительница Нижнего Новгорода обвинила своего 49-летнего возлюбленного в изнасиловании морковью. Женщина обратилась с заявлением в полицию, сообщило издание NewsNN .

В начале апреля в отдел полиции обратилась 42-летняя горожанка. Он рассказала, что сожитель изнасиловал ее с помощью овоща.

Следователи осмотрели место преступления и изъяли морковь в качестве вещественного доказательства. Они выяснили, что подозреваемый был судим, в том числе по тяжкой уголовной статье.

Сейчас правоохранители проводят проверку. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал 16-летнего подростка с инвалидностью в общественном туалете у железнодорожной станции Лигово. Преступника ищут по ориентировке.