Россиянка пожаловалась в полицию на изнасилование морковью

Жительница Нижнего Новгорода обвинила своего 49-летнего возлюбленного в изнасиловании морковью. Женщина обратилась с заявлением в полицию, сообщило издание NewsNN.
В начале апреля в отдел полиции обратилась 42-летняя горожанка. Он рассказала, что сожитель изнасиловал ее с помощью овоща.
Следователи осмотрели место преступления и изъяли морковь в качестве вещественного доказательства. Они выяснили, что подозреваемый был судим, в том числе по тяжкой уголовной статье.
Сейчас правоохранители проводят проверку. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее в Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал 16-летнего подростка с инвалидностью в общественном туалете у железнодорожной станции Лигово. Преступника ищут по ориентировке.
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