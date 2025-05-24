Россиянка пострадала в Турции при бегстве от возлюбленного

Sabah: россиянка в Турции выпрыгнула с балкона, чтобы спастись от своего парня

Гражданка России выпрыгнула с балкона, когда пыталась убежать от своего возлюбленного в Аланье. Женщина получила серьезные травмы, сообщила газета Sabah .

«Россиянка выпрыгнула с балкона с высоты восьми метров после того, как парень сильно избил ее и угрожал винтовкой», — отметили в публикации.

Это произошло в районе Окурджалар. Очевидцы увидели лежащую на земле женщину и вызвали экстренные службы. Медики доставили россиянку в больницу Манавгата. Ее состояние оценили как тяжелое. Подозреваемого задержали.

Гражданин Турции ранее зарезал бывшую жену и ранил ребенка в голову. Резня произошла в одной из многоэтажек в Казани. Иностранец пришел на день рождения сына. В какой-то момент он нанес женщине смертельные ножевые ранения.