Россиянка пострадала в Турции при бегстве от возлюбленного

Гражданка России выпрыгнула с балкона, когда пыталась убежать от своего возлюбленного в Аланье. Женщина получила серьезные травмы, сообщила газета Sabah.
«Россиянка выпрыгнула с балкона с высоты восьми метров после того, как парень сильно избил ее и угрожал винтовкой», — отметили в публикации.
Это произошло в районе Окурджалар. Очевидцы увидели лежащую на земле женщину и вызвали экстренные службы. Медики доставили россиянку в больницу Манавгата. Ее состояние оценили как тяжелое. Подозреваемого задержали.
Гражданин Турции ранее зарезал бывшую жену и ранил ребенка в голову. Резня произошла в одной из многоэтажек в Казани. Иностранец пришел на день рождения сына. В какой-то момент он нанес женщине смертельные ножевые ранения.
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