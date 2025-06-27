Россиянка попала в реанимацию после укуса ядовитой змеи в Армении

Туристку из Уфы, которая отправилась на экскурсию в Армении, экстренно госпитализировали. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, россиянка приобрела экскурсию «Симфония камней» и вместе с гидом отправилась в ущелье реки Азат. Мужчина сфотографировал ее на камнях. После этого туристка заметила, что у нее пошла кровь из пальца.

Обеспокоенный гид прокричал, что ей срочно нужно ехать в больницу, так как ее укусила ядовитая змея — гюрза. Девушку оперативно доставили в травмпункт, а после госпитализировали. По пути в больницу у россиянки онемела рука и появился жар в груди, а позже началась рвота. Состояние туристки улучшилось только после того, как в реанимации ей поставили капельницу.

Ранее в Кабардино-Балкарии погибла 62-летняя туристка, сорвавшаяся со смотровой площадки в урочище Джилы-су.