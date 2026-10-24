Россиянка погибла, купаясь в море у отеля в Анталье

Российская гражданка погибла при купании в море неподалеку от отеля в Турции. Смерть женщины подтвердили в Генконсульстве России в Анталье, сообщил ТАСС .

«По информации, полученной от турецких компетентных органов, утонувшая сегодня утром женщина является гражданкой России. На отдыхе она находилась с супругом», — рассказал собеседник агентства.

В дипмиссии уточнили, что обращений к ним по поводу случившегося не поступало, однако Генконсульство держит вопрос на контроле.

О происшествии сообщила местная газета Milliyet в субботу, 24 октября. Отдыхающие заметили женщину в воде на пляже пятизвездочного отеля в районе Серик.

Россиянку вытащили на берег, но помочь ей не удалось: 77-летняя туристка скончалась в больнице.

Ранее стало известно, что путешественница из России утонула на Пхукете. Она попала в отбойное течение.