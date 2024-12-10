Фургон насмерть сбил водителя, ожидавшего оформления ДТП на перекрестке в Петербурге

Смертельная авария произошла в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Жертвой стал 43-летний мужчина. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Согласно данным ведомства, на пересечении Софийской и Финляндской улиц столкнулись машины Honda и Volkswagen. Водитель последнего авто вышел на дорогу и стал ждать оформления ДТП. В какой-то момент его сбил проезжавший мимо молодой человек на фургоне Sollers Atlant.

Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Правоохранители организовали проверку.