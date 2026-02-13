Россиянка подавилась яблоком на вручении дипломов и впала в кому

Девушка из Тольятти уже полгода лежит в коме после того, как подавилась яблоком

Жительница Тольятти Елизавета на вручении дипломов подавилась яблоком и вот уже полгода находится в коме. Ее историю опубликовало издание 63.ru .

Девушка училась на ветеринара и поехала в Санкт-Петербург на повышение квалификации. В день вручения дипломов она стояла вместе со всеми и ела яблоко, и тут назвали ее фамилию.

«Она обрадовалась, машинально вскрикнула. Кусок пошел не в то горло. А через мгновение на глазах у всех она уже оседала на пол», — рассказала мать Елизаветы.

В общей сложности девушку реанимировали 28 минут. Все это время в мозг не поступал кислород. Из-за этого у нее развилась эпилепсия, которую пытаются подавить противосудорожными препаратами, но в то же время они тормозят сознание.

Родители Елизаветы собирают деньги на ее реабилитацию в Санкт-Петербурге. Кроме того, ее поддерживают друзья и молодой человек, с которым они собирались пожениться.

В конце прошлого года житель Италии насмерть подавился хлебом прямо во время рождественского ужина с родными.