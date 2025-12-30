Итальянец насмерть подавился хлебом на рождественском ужине

В Италии мужчина подавился куском хлеба во время ужина и умер

Житель города Сеттимо-Торинезе Джованни Лопес умер прямо во время ужина с родственниками. Мужчина подавился рождественским хлебом, сообщило Metro.

Лопес потерял сознание после того, как кусок панеттоне попал ему в дыхательные пути. Ему пытались помочь до приезда скорой помощи.

Когда медики прибыли на место, спасти мужчину не удалось. Экспертиза показала, что итальянец задохнулся из-за кусочка засахаренного фрукта в хлебе. Правоохранители квалифицировали произошедшее как несчастный случай.

Ранее в Кабардино-Балкарии 13-летний мальчик подавился пирожком на перемене и умер на глазах у одноклассников. Выяснилось, что школьник ел лакомство на спор.