Россиянка осталась жива при крушении катера на Мальдивах

Россиянка, находившася на перевернувшейся на Мальдивах лодке, осталась жива. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул России в стране Алексей Идамкин.

«Россиянка жива, но к нам не обращалась за содействием», — сказал он.

Дипломат добавил, что ЧП произошло с одной из множества курсирующих между островами лодок.

По информации газеты The Times of India, катер перевернулся неподалеку от острова Фелидху. На его борту находились семь человек. Двое погибли. Причины крушения устанавливаются.

