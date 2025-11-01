Россиянка обнаружила огромную шишку после укуса неизвестного насекомого в Египте

Россиянка обнаружила у себя шишку после укуса неизвестного насекомого в Египте. Скорее всего, это был ночной верблюжий паук, сообщил Telegram-канал Shot .

«Пострадавшая отдыхала с сестрой в четырехзвездочном отеле Barcelo Tiran Sharm Hotel в Шарм-эш-Шейхе. Насекомое атаковало туристку во время ужина в баре на пляже, когда уже стемнело», — написал канал.

У женщины образовалась гематома, которая быстро росла. Медик в отеле не смог определить, кто ее укусил, но сама россиянка считает, что это был верблюжий паук (сольпуга).

Египетские пауки, достигающие 15 сантиметров в длину, активизируются вечером и ночью. Их часто можно встретить на курортах Египта. Эти пауки мгновенно нападают и так же быстро убегают. Они выглядят устрашающе, но не ядовиты.

Однако укусы сольпуг могут вызвать сильное воспаление. Также существует риск инфекции и заражения крови, так как в их челюстях остаются остатки гниющей пищи, которые могут попасть в рану. Туристке удалось снять воспаление с помощью мазей.

