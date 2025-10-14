Член РСТ Абдюханов заявил, что россияне выбирают для новогоднего отдыха Таиланд и Египет

Российские туристы стали планировать отдых на новогодние праздники заблаговременно — глубина бронирования достигла полугода. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

Как пояснил специалист, ситуация в первую очередь касается активных видов отдыха, таких как горнолыжные курорты. Среди заграничных направлений лидируют Таиланд и Вьетнам.

«Вьетнам в этом году показывает великолепные результаты. Это связано с появлением прямых рейсов из России в Хошимин, что достаточно делает привлекательным это направление», — отметил эксперт.

Он также добавил, что спросом среди россиян пользуются Египет, Турция и страны СНГ: Казахстан, Узбекистан и другие.