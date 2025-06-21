Россиянка лишилась пальцев, схватившись за провод в ванной

Врачи из Ханты-Мансийского автономного округа спасли молодую девушку, которую ударило током в ванной. Она взялась за провод зарядки влажными руками и получила тяжелые ожоги. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Девушка принимала ванну и заметила, как шнур от зарядки, который лежал на стиральной машине, соскальзывает в прямо в воду. Она автоматически решила его отодвинуть, однако получила удар током. В результате — потеряла сознание и погрузилась в воду. Случившееся заметила ее мать и успела быстро помочь.

Пострадавшую доставили в больницу. Хирурги обнаружили у нее глубокие ожоги большого и указательного пальцев левой руки, а также груди. При госпитализации состояние пациентки оценивалось как тяжелое.

После 10 дней лечения на пальцах сформировался некроз, из-за чего потребовалась ампутация. Последствий для сердечно-сосудистой и нервной систем удалось избежать.

«Эта ситуация — яркий пример того, как неосторожность может привести к серьезным последствиям. Использование электрических устройств вблизи воды — это риск, который не стоит игнорировать. Я призываю всех быть внимательными и соблюдать правила безопасности, чтобы избежать подобных трагедий», — подчеркнул врач-хирург Гусейн Мусаев.

Ранее шестилетний мальчик погиб от удара током в Красноярском крае. Ребенок играл во дворе и упал на бытовой мусор. В нем лежал поврежденный провод от удлинителя, подключенный к электросети.