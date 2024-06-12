Россиянка лишилась 50 миллионов рублей после разговора с телефонными мошенниками

Жительница Москвы отдала телефонным мошенникам сбережения и облигации на сумму около 50 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Злоумышленники общались с 57-летней пострадавшей в течение 10 дней. Они представились сотрудниками ФСБ и заявили, что средства женщины находятся под угрозой. Мошенники посоветовали отправить сбережения на «безопасные сейф-ячейки». После получения суммы неизвестные удалили номера карт под предлогом сохранения конфиденциальности.

Всего москвичка сняла со своего счета накопления в размере пяти миллионов рублей, после чего аферисты завладели облигациями женщины на сумму 33 миллиона рублей. Затем мошенники заявили, что некто может выставить на аукцион машину женщины, из-за чего она сама продала автомобиль. Деньги от сделки москвичка перевела злоумышленникам.

После этого потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Всего мошенники выманили у женщины 49,3 миллиона рублей.

В Тульской области 17-летний подросток обманул пенсионерок почти на 300 тысяч рублей. Молодой человек помогал мошенникам, а часть средств оставлял себе.