Россиянка год ходила с салфеткой в груди после операции в Петербурге

Жительница Тулы год прожила с марлевой салфеткой в груди, которую забыл пластический хирург во время операции в петербургской клинике. Об этом адвокат пострадавшей Асад Юсуфов рассказал 360.ru.

Женщина перенесла мастэктомию левой молочной железы после рака и прошла двухэтапную реконструкцию. После замены экспандера на имплант развилось острое воспаление.

«Там гной тек, была температура, и она вообще была экстренно госпитализирована», — сообщил защитник.

В дальнейшем у пациентки обнаружили марлевую салфетку размером четыре на шесть сантиметров, оставленную в ходе операции.

«В суде первой инстанции даже было установлено причинение тяжкого вреда здоровью. Это немаловажно. Завтра я буду об этом заявлять, буду требовать, чтобы назначили дополнительную экспертизу и было взыскание именно за тяжкий вред здоровью», — пояснил адвокат.

Суд первой инстанции присудил Екатерине 500 тысяч рублей компенсации. Адвокат заявил, что этого мало и он будет требовать порядка 20 миллионов рублей. Ответчики — городской клинический онкологический центр Санкт-Петербурга и сам хирург — не признают вину.

«Они пишут там на двух страничках: мы не согласны, считаем, что все сделали правильно, вы все врете. И отправляют ей. Постоянно ее бомбят этими записками. <…> Она обратилась именно к хорошему хирургу, как ей сказали, но даже этот хороший хирург Скворцов не хочет признавать своей вины», — добавил Юсуфов.

Завтра в Тульском областном суде пройдут очередные слушания.

В сентябре прошлого года в Бурятии врачи по ошибке удалили пациентке здоровую почку.