Россиянка, ее муж и сын чудом выжили при землетрясении в Венесуэле

Живущая в Каракасе россиянка Елена, ее муж и сын едва не погибли во время землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.

Она рассказала, что накануне вечером на них резко полетели вещи с полок. Елена, не став ничего брать, вместе с близкими побежала на улицу с 14-го этажа. Толчки не прекращались всю ночь.

Только спустя 10 часов россиянка смогла попасть домой, чтобы хотя бы забрать самое необходимое. Ее квартира сильно пострадала, как и многие другие.

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в штате Карабобо. По меньшей мере 32 человека погибли, более 700 пострадали. Президент Владимир Путин выразил соболезнования уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оперативно помочь, если просьба об этом поступит.