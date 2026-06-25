Песков заявил, что Россия оперативно отреагирует, если Венесуэла обратится за помощью

В случае поступления от Венесуэлы официального запроса о помощи в связи с землетрясением Россия готова оперативно его рассмотреть. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

«Разумеется, речь идет о первых часах после этой трагедии. Жертв, судя по всему, гораздо больше, чем те цифры, которые пока фигурируют в СМИ. Если будут обращения от наших венесуэльских друзей, конечно же, они будут оперативно рассмотрены», — сказал он.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошло мощное землетрясение — с интервалом около 40 секунд зарегистрированы две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Очаги находились в штате Яракуй на расстоянии 10 километров друг от друга. Уполномоченный президента страны Делси Родригес заявил, что как минимум 32 человека погибли, пострадали около 700.

Президент России Владимир Путин принес соболезнования в связи со случившемся в Венесуэле. Он выразил солидарность и поддержку венесуэльскому народу.