Россиянина задержали за убийство сына-подростка в Таиланде. Ему грозит смертная казнь

Полиция Таиланда задержала россиянина по подозрению в умышленном убийстве собственного сына. Об этом сообщила газета Thairath .

В Адаманском море во время прогулки на катере погиб 13-летний мальчик. ЧП произошло во время морской экскурсии в районе Суринских островов, куда отец с сыном отправились вместе с группой из 30 человек.

По версии следствия, мужчина 45 лет внезапно схватил ребенка и сбросил его в воду, прямо под винт катера. От полученных травм подросток скончался в больнице.

Как стало известно корреспонденту ТАСС, у погибшего мальчика не было российского гражданства, он был подданным Таиланда.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить высшая мера наказания — смертная казнь либо пожизненное заключение.

Ранее в США мужчина обезглавил годовалого сына и покалечил жену. Подозреваемому предъявили обвинение и отправили в следственный изолятор. Преступление назвали одним из самых ужасных за всю историю округа Сакраменто.