Мужчина отрубил голову годовалому сыну и покалечил жену
Daily Mail: в США мужчина обезглавил годовалого сына
Житель округа Сакраменто Андрей Демский обезглавил собственного сына во время ссоры с возлюбленной. Как сообщило издание Daily Mail, жестокое убийство произошло ночью в доме на пересечении улиц Версаль и Ламюр.
Сотрудники полиции приехали на место происшествия после поступившего звонка. В доме произошла ссора между 28-летним мужчиной и матерью его маленького сына Ангелиной Винниковой. Демский не хотел открывать дверь правоохранителям, и им пришлось выломать ее.
Андрей пытался сопротивляться, но полицейские смогли его задержать. Однако их ждал настоящий кошмар. В одной из комнат они обнаружили безжизненное тело мальчика, который был жестоко убит и обезглавлен.
Сотрудники правоохранительных органов были поражены — в департаменте шерифа округа это преступление назвали одним из самых ужасных за всю историю.
Ангелина, мать мальчика, и ее свекровь смогли покинуть дом еще до того, как приехала полиция. Известно, что женщина пострадала из-за нападения отца своего ребенка, ее госпитализировали.
Демский находится в следственном изоляторе округа Сакраменто. Ему предъявили обвинения в убийстве и нападении на супругу.
Ранее пьяный мужчина убил дочь и ранил ножом жену в Ростове-на-Дону. После ростовчанин тоже скончался. Что стало мотивом для жестокого убийства — неизвестно.