Мужчина отрубил голову годовалому сыну и покалечил жену

Житель округа Сакраменто Андрей Демский обезглавил собственного сына во время ссоры с возлюбленной. Как сообщило издание Daily Mail , жестокое убийство произошло ночью в доме на пересечении улиц Версаль и Ламюр.

Сотрудники полиции приехали на место происшествия после поступившего звонка. В доме произошла ссора между 28-летним мужчиной и матерью его маленького сына Ангелиной Винниковой. Демский не хотел открывать дверь правоохранителям, и им пришлось выломать ее.

Андрей пытался сопротивляться, но полицейские смогли его задержать. Однако их ждал настоящий кошмар. В одной из комнат они обнаружили безжизненное тело мальчика, который был жестоко убит и обезглавлен.

Сотрудники правоохранительных органов были поражены — в департаменте шерифа округа это преступление назвали одним из самых ужасных за всю историю.

Ангелина, мать мальчика, и ее свекровь смогли покинуть дом еще до того, как приехала полиция. Известно, что женщина пострадала из-за нападения отца своего ребенка, ее госпитализировали.

Демский находится в следственном изоляторе округа Сакраменто. Ему предъявили обвинения в убийстве и нападении на супругу.

Ранее пьяный мужчина убил дочь и ранил ножом жену в Ростове-на-Дону. После ростовчанин тоже скончался. Что стало мотивом для жестокого убийства — неизвестно.