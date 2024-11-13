Россиянин взыскал с умерших миллионы рублей за несуществующие долги

В Красноярском крае суд вынес приговор жителю Минусинска, который, используя поддельные договоры займа, взыскал с умерших людей миллионы рублей. Мужчине дали семь лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным следствия, в 2017 году злоумышленник обнаружил в интернете таблицы с персональными данными умерших жителей Хакасии и Красноярского края. Эти данные он передавал знакомому сотруднику банка, который регулярно проверял наличие сбережений на счетах умерших.

Затем осужденный, используя поддельные договоры займов, обращался в суд и требовал взыскать в свою пользу несуществующие долги. В результате он похитил у десяти наследников четыре миллиона рублей.

«Мне не были известны точные суммы находящихся на счетах умерших граждан, но я хотел получить как можно больше денег», — рассказал мужчина.

Его признали виновным в совершении преступления по статье «Мошенничество», он будет отбывать наказание в исправительном учреждении общего режима. Сотрудника финансового учреждения уволили за разглашение банковской тайны.

Ранее в Москве задержали 18 человек за аферы с автокредитами на 100 миллионов рублей. Мошенники занимали деньги в банках по поддельным документам, приобретали дорогие автомобили, а затем продавали их в различных регионах России и за границей. При этом они не планировали возвращать кредиты.