За аферы с автокредитами в Москве задержали 18 человек

МВД: в Москве задержали 18 человек за аферы с автокредитами на 100 млн рублей

Полицейские разоблачили схему, с помощью которой мошенники похищали деньги у банков, оформив автокредиты на общую сумму более 100 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале .

«В 2021–2022 годах злоумышленники обращались в финансовые организации для получения автокредитов, предоставляя фиктивные документы, подтверждающие их трудовую деятельность и уровень дохода», — отметила она.

На заемные средства они приобретали дорогие автомобили, а затем продавали их в различных регионах России и соседних государствах. При этом возвращать кредиты в банки мошенники не планировали.

Ранее эксперт по подбору машин Кирилл Чернов рассказал, что мошенники начали выманивать у россиян предоплату при продаже авто с пробегом. Злоумышленники требуют от покупателей либо внести задаток в размере 10%, либо полностью оплатить стоимость автомобиля еще до его доставки. Они могут действовать под именем известных фирм и дилеров.