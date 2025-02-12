Россиянин впал в кому на Пхукете перед вылетом домой

Shot: у россиянина случился инфаркт в аэропорту Пхукета, он впал в кому

У гражданина России произошел инфаркт в аэропорту Пхукета прямо перед вылетом домой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника, мужчина находится в коме, его родственники пытаются найти деньги на транспортировку и лечение на родину. ЧП с россиянином произошло 7 февраля, когда он внезапно рухнул без сознания в зале аэропорта Пхукета.

Прибывшие врачи диагностировали пациенту остановку сердца, но сумели оперативно восстановить его биение. После этого мужчину прооперировали в местном госпитале, сейчас он находится в коме.

У туриста не было страховки, его матери прислали чек на миллион рублей за шунтирование и нахождение в больнице. Таких денег у женщины нет.

Ранее в Таиланде скончался сотрудник мэрии Владивостока. Полиция не нашла в его смерти криминального следа, мужчина погиб из-за несчастного случая.