Полиция Таиланда не нашла криминального следа в смерти российского чиновника

Умерший во время поездки в Таиланд сотрудник мэрии Владивостока скончался в результате несчастного случая. Об этом сообщил источник 360.ru со ссылкой на полицию страны.

Он пояснил, что криминального следа в смерти чиновника тайские полицейские не нашли.

«Причина смерти — падение смерти с высоты. Несчастный случай. В номере был один», — заявил собеседник 360.ru.

Чиновник прилетел на отдых в Паттайю перед новогодними праздниками. В последний раз на связь с родными он выходил вечером 30 декабря. Этот же день стал для него последним.

По данным Telegram-канала Mash, одной из версий гибели россиянина, которую рассматривали полицейские, стала смертельная доза транквилизатора, которую ему подмешала приглашенная в номер проститутка.

Мужчину в компании секс-работницы видели сотрудники отеля, где он остановился. Но эта версия своего подтверждения не нашла.

Погибшему чиновнику было 42 года. От первого брака у него осталось двое детей 14 и семи лет.