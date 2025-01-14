Полиция Таиланда не нашла криминального следа в смерти российского чиновника
Источник 360.ru: российский чиновник умер в Таиланде из-за несчастного случая
Умерший во время поездки в Таиланд сотрудник мэрии Владивостока скончался в результате несчастного случая. Об этом сообщил источник 360.ru со ссылкой на полицию страны.
Он пояснил, что криминального следа в смерти чиновника тайские полицейские не нашли.
«Причина смерти — падение смерти с высоты. Несчастный случай. В номере был один», — заявил собеседник 360.ru.
Чиновник прилетел на отдых в Паттайю перед новогодними праздниками. В последний раз на связь с родными он выходил вечером 30 декабря. Этот же день стал для него последним.
По данным Telegram-канала Mash, одной из версий гибели россиянина, которую рассматривали полицейские, стала смертельная доза транквилизатора, которую ему подмешала приглашенная в номер проститутка.
Мужчину в компании секс-работницы видели сотрудники отеля, где он остановился. Но эта версия своего подтверждения не нашла.
Погибшему чиновнику было 42 года. От первого брака у него осталось двое детей 14 и семи лет.