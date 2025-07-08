Россиянин в Пхукете выпрыгнул из окна 3 этажа в погоне за неверной тайкой

Российский турист на Пхукете попал в больницу после того, как выпрыгнул с балкона, чтобы догнать возлюбленную. Об этом рассказал Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, парень влюбился в местную жительницу, которая жила на третьем этаже общежития. Женщина ответила россиянину взаимностью, пара начала встречаться.

В один из дней мужчина решил удивить избранницу — заявился к ней почти без одежды. Однако в комнате застал ее с другим мужчиной. Турист ворвался в помещение, тайка с любовником испугались и убежали. Мужчина побежал за ними, чтобы догнать — выпрыгнул с балкона.

В итоге туриста госпитализировали. Власти Таиланда уже связались с российским посольством.

Ранее российская туристка чуть не погибла, когда пыталась вытащить тонущего сына из моря. Женщина не умела плавать, но все равно попыталась спасти ребенка. Мальчика вызволили местные туристы из Китая. Мать уже вытащили из воды без сознания.