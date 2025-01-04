Россиянин умер в хаммаме в Таиланде в Новый год

Житель Иркутской области поехал с супругой на отдых в Таиланд в декабре. В праздничные дни он пошел в хаммам и умер, сообщил Telegram-канал Shot .

Адвокат прилетел в Паттайю из Братска. Новый год 44-летний мужчина и его жена встречали с друзьями, а 1 января он отправился в хаммам, куда ходил каждый день. Перед этим он выпил спиртное.

В хаммаме россиянину резко стало плохо и он потерял сознание. Находившийся рядом британец пытался привести его в чувство. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Супруга погибшего рассказала, что за хранение тела в больнице приходится платить ежедневно 1,3 тысячи рублей. Сейчас решается вопрос с транспортировкой россиянина на родину.

Ранее стало известно о гибели российской модели в Таиланде перед собственной свадьбой. Сильная волна смыла ее со скалы во время медитации. Позже спасатели нашли тело 24-летней россиянки в море.