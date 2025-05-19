Водитель автомобиля Lada погиб после столкновения с автобусом в Екатеринбурге

Ранним утром 19 мая в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lada Granta и автобуса. Об этом рассказал сайт tagilcity.ru.
Водитель отечественного седана врезался в стоящий на светофоре автобус, ожидающий разрешающего сигнала светофора, сообщили представители регионального управления ГИБДД.
В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб мгновенно, задолго до прибытия медицинских специалистов. Сотрудники Госавтоинспекции проводят служебную проверку для установления всех обстоятельств ДТП.
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