Россиянин спрыгнул с поезда в Литве и пропал

Полиция Литвы разыскивает 21-летнего россиянина, который якобы выпрыгнул из поезда Адлер — Калининград, следовавшего транзитом через Литву. Об этом сообщило местное издание LRT.

Информация о том, что из транзитного поезда вышел гражданин России, поступила на железнодорожный погранично-пропускной пункт Кибартай утром 17 июня в 05:56 по местному времени.

По предварительным данным, проводник заметил открытую дверь поезда за 25 минут до прибытия состава на станцию. Рассматривается версия, что молодой человек мог спрыгнуть с поезда. На момент проверки документов на погранпункте его в вагоне не оказалось.

Розыском пропавшего пассажира занялись полиция Литвы и погранслужба. Также к поисковой операции привлекли вертолеты, но пока никаких следов беглеца обнаружить не удалось.

В беседе с Telegram-каналом Shot отец пропавшего заявил, что сын недавно был в гостях у родственников в Подмосковье. Исчезновение молодого человека для мужчины стало шоком, ведь ничего необычного в его поведении накануне отъезда не замечалось.

Ранее во время отдыха на Бали пропал предприниматель из Калуги. Он отправился на лодке в океан и исчез. К поискам россиянина подключили местную полицию.