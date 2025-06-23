Россиянин провез в Крым огнемет для защиты от комаров

Турист из Краснодара пытался провезти через Крымский мост карманный огнемет. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Россиянин признался, что вдохновился Илоном Маском и сделал миниатюрное «огнедышащее» устройство для защиты от комаров на западе полуострова.

«Объяснение показалось сотрудникам службы досмотра довольно убедительным, поэтому изобретателя с горелкой пропустили», — отметили в публикации.

Ранее белорусские таможенники не дали ввезти в страну крупную партию взрывчатки, которую пытались доставить из Польши в Россию. Нелегальный груз злоумышленники спрятали под виброшумоизоляционными и ДСП листами, а от собак его защитили технической смазкой, обработав ею края кузова.