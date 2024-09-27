Россиянин притворился сотрудником ДПС и охотился на пешеходов

Мужчина в Петербурге притворился сотрудником ДПС и охотился на пешеходов

Фото: РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге житель Купчина притворился сотрудником ГИБДД и охотился на пешеходов-нарушителей. Об этом сообщила «Фонтанка».

По информации источника, мужчина обманул 85-летнюю пенсионерку. Женщина перешла Кронверский проспект и наткнулась на мошенника в светоотражающем жилете, который потребовал у нее оплатить штраф в размере 4,5 тысячи рублей.

Спустя некоторое время оперативники задержали предприимчивого мужчину, им оказался 56-летний житель Фрунзенского района.

Ранее его неоднократно привлекали к ответственности за вымогательство, разбой и хищение. Например, в 2023 году петербуржец притворился контролером в автобусе и искал безбилетников.

Официального подтверждения информации пока что не поступало.

Ранее запуганный аферистами дедушка из Миасса перевел им 10 миллионов рублей. Злоумышленники выманили деньги под предлогом сохранения суммы.

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