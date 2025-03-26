Россиянин попытался свести счеты с жизнью из-за любви к Сальме Хайек

Житель поселка Янтарный в Калининградской области попытался свети счеты с жизнью. Свои действия он объяснил неразделенной любовью к голливудской актрисе Сальме Хайек, сообщил Telegram-канал Mash.

Бригаду скорой помощи вызвали в квартиру к 49-летнему пострадавшему. Мужчина испытывал сильные чувства к американской знаменитости и решил покончить с собой. Его очень расстраивало игнорирование со стороны 58-летней Хайек.

Калининградца доставили в больницу с травмами. Выяснилось, что мужчина не состоял на учете у психиатра. Теперь ему предстоит лечение в психоневрологическом диспансере.

Ранее в Дубае на обочине трассы нашли украинскую модель Марию Ковальчук. Полиция выдвинула версию, что девушка могла попытаться покончить с собой.