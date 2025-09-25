Россиянин погиб при падении вагона канатной дороги на Шри-Ланке

Один из погибших при падении вагона канатной дороги на Шри-Ланке буддистских монахов был гражданином России. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе российского посольства.

«В случае обращения к нам родственников монаха окажем необходимое консульское содействие», — отметили в ведомстве.

По информации Daily Mirror, жертвами ЧП стали семь буддистских монахов. Пострадали еще шесть человек: четверо получили серьезные увечья, а двоим удалось выпрыгнуть из падающего вагона и отделаться легкими травмами.

Ранее стало известно, что директора компании — эксплуататора канатной дороги на Эльбрусе арестовали в Нальчике. В сентябре при аварии на этой трассе погибли три туриста.