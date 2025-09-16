Директора канатки на Эльбрусе арестовали после гибели туристов

Суд арестовал директора канатной дороги на Эльбрусе после аварии с жертвами

Директора компании-эксплуататора канатной дороги на Эльбрусе арестовали в Нальчике. В сентябре при аварии на этой трассе погибли люди, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Суд отправил под арест на два месяца и главного инженера той же «МКД Эльбрус». Обоих задержали в понедельник, 15 сентября.

По версии Cледственного комитета, руководство компании нарушили правила эксплуатации трассы. Дело возбудили по части третьей статьи 238 УК России — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы. Имен подозреваемых пресса пока не раскрывала.

Канатная дорога в Кабардино-Балкарии оборвалась 12 сентября. Местный Минздрав сообщил о девятерых пострадавших. Три человека погибли.

Предварительно, причиной аварии могла стать техническая неисправность. Канатная дорога, как предполагает следствие, износилась, ее давно не ремонтировали.